Рязанские энергетики завысили плату за подключение к электросетям в 65 раз

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-28T06:31:03+03:00

В большинстве случаев плата за подключение жилых домов граждан не должна превышать 550 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФАС оштрафовало ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 600 тысяч рублей. Организация хотела содрать с людей более 460 тысяч рублей вместо 7 тысяч

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Рязанские энергетики из ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» пытались завысить плату за подключение к электрическим сетям в 65 раз. Об этом сообщает региональное УФАС.

Антимонопольщики напомнили, что плата за технологическое присоединение к электросетям устанавливается государством. В большинстве случаев плата за подключение жилых домов граждан не должна превышать 550 рублей. Но если к электрическим сетям присоединяется нескольких домов, расположенных на территории одного садоводческого, то плата по договору определяется путем умножения 550 рублей на количество таких объектов.

Так, в рязанское УФАС с жалобой на завышенную стоимость подключения обратились владельцы 13 жилых домов СНТ «Овощевод». В проекте договора на технологическое присоединение значилась сумма в размере 469 150 рублей. Однако в данном случае плата должна быть значительно ниже и составлять всего 7150 рублей.

Антимонопольщики возбудили дело об административном правонарушении, при рассмотрении которого вина ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подтвердилась.

По факту нарушения действующего законодательства энергетиков привлекли к штрафу в размере 600 000 рублей. Одновременно с этим сетевой компании выдали обязательное для исполнения представление. Энергетики должны привести в соответствие с законом условия о размере платы за подключение.

Данное постановление рязанского УФАС России в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU