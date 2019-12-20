Упавшее от ветра дерево оставило без электричества улицу Пожалостина

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-20T09:58:02+03:00

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Вечером 19 декабря напротив здания управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани упавшее дерево оставило без электричества улицу Пожалостина. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

— Дерево стало падать на припаркованную машину, скрипело страшно, — рассказывает очевидец. — Водителю повезло, что он оказался рядом, успел отъехать. В итоге дерево повисло на проводах. Тут же во всех окнах погас свет.

По словам местных жителей, аварийная бригада приехала быстро, распилила дерево и восстановила энергоснабжение. На все ушло около часа.

Напомним, этим же вечером сильный ветер повалил буквы «Р» и «Я» в новогоднем арт-объекте «Рязань 2020» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU