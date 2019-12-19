Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-19T19:15:29+03:00

Изготовленные из пенопласта буквы оказались не рассчитаны на сильный ветер

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В четверг, 19 декабря, новая неприятность обрушилась на арт-объект «Рязань 2020», установленный на Лыбедском бульваре, в рамках проекта «Новогодняя столица».

Буква «Р», сделанная из пенопласта, не выдержала сильного ветра – ее основание надломилось. Буква упала.

Не исключено, что упадут и другие буквы и цифры. В основании буквы «Я» уже образовалась огромная трещина. Пенопластовый арт-объект оказался не рассчитан на сильный ветер…

Трещина в основании буквы "Я".

Напомним, что ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина сказала, что арт-объект «Рязань 2020» подарен городу спонсором. Затем «Комсомольская правда» нашла точно такой же арт-объект в приложении к извещению о запросе о котировках и высказала сомнения, что в таком случае это можно считать подарком.

Отреагировав на публикацию, пресс-служба администрации сообщила, что арт-объект «Рязань 2020» из «запроса котировок» появится на Лыбедском бульваре до 28 декабря 2019 года.

Буква "Р" повалилась на землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU