Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться

СЕГОДНЯ 21:43 2019-12-19T21:46:00+03:00

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Сильный ветер повалил (повредил) две буквы арт-объекта «Рязань 2020». В четверг, 19 декабря, вслед за буквой «Р», как и предполагала «Комсомольская правда», не выдержало основание буквы «Я».

Оба фрагмента арт-объекта увезли с Лыбедского бульвара. К сожалению, пенопластовая конструкция оказалась не рассчитана на сильный ветер… Создатели не учли эффект парусности.

Согласно метеопредупреждению, опубликованному МЧС по Рязанской области, порывы ветра 19 декабря достигали 22 метров в секунду.

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Изготовленные из пенопласта буквы оказались не рассчитаны на сильный ветер (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU