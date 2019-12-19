2019-12-19T21:46:00+03:00
Общество

Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться

Создатели конструкции не учли эффект парусности
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Фото: вечер 19 декабря.Фото: вечер 19 декабря.
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Сильный ветер повалил (повредил) две буквы арт-объекта «Рязань 2020». В четверг, 19 декабря, вслед за буквой «Р», как и предполагала «Комсомольская правда», не выдержало основание буквы «Я».

Оба фрагмента арт-объекта увезли с Лыбедского бульвара. К сожалению, пенопластовая конструкция оказалась не рассчитана на сильный ветер… Создатели не учли эффект парусности.

Согласно метеопредупреждению, опубликованному МЧС по Рязанской области, порывы ветра 19 декабря достигали 22 метров в секунду.

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Изготовленные из пенопласта буквы оказались не рассчитаны на сильный ветер (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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