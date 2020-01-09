2020-01-09T08:02:19+03:00
Происшествия

Под Рязанью собака обнаружила труп замерзшего человека

Ноги мужчины находились в реке. По всей видимости лежал он так уже давно
Александр ЕФАНОВ
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Под Рязанью собака обнаружила труп замерзшего человека. Следственный комитет проводит проверку.Под Рязанью собака обнаружила труп замерзшего человека. Следственный комитет проводит проверку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рыбновском районе недалеко от автодороги М-5 обнаружили труп замерзшего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в Рязанском МСО СУ СК России по Рязанской области.

— Мужчина лежал на спине, ноги по колено в реке. По предварительным данным, лежал он так давно, — рассказывает старший следователь Ирина Гуреева. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаем точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. Пока можно сказать, что следов криминального характера на теле не обнаружено.

Отметим, что наткнулся на труп местный житель, который прогуливался с собакой в районе реки Дубянка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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