В Константинове свел счеты с жизнью житель Твери

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:36:52+03:00

Изменить размер текста: A A

7 января на берегу Оки в селе Константиново обнаружили мертвым молодого человека. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, пока все указывает на самоубийство.

Так как мужчина имел при себе документы, его личность установили сразу. Как оказалось, счеты с жизнью в Рязанской области решил свести 28-летний житель Твери.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU