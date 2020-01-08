В Константинове свел счеты с жизнью житель Твери
Тело молодого человека обнаружили на берегу Оки
Фото: архив "КП".
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7 января на берегу Оки в селе Константиново обнаружили мертвым молодого человека. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, пока все указывает на самоубийство.
Так как мужчина имел при себе документы, его личность установили сразу. Как оказалось, счеты с жизнью в Рязанской области решил свести 28-летний житель Твери.
Проверка продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU