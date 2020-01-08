2020-01-08T15:36:52+03:00
Происшествия

В Константинове свел счеты с жизнью житель Твери

Тело молодого человека обнаружили на берегу Оки
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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7 января на берегу Оки в селе Константиново обнаружили мертвым молодого человека. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, пока все указывает на самоубийство.

Так как мужчина имел при себе документы, его личность установили сразу. Как оказалось, счеты с жизнью в Рязанской области решил свести 28-летний житель Твери.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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