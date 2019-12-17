Рязанские чиновники просят сообщать об охотниках-браконьерах
На территории Рязанской области установили сроки зимней охоты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального министерства природопользования.
Когда и на кого можно охотиться в Рязанской области:
- на лося (в возрасте до 1 года) — с 1 января по 15 января 2020 года;
- на бобра, выдру, горностая и ласку — с 1 октября 2019 года по 28 февраля 2020 года;
- на кабана (все половозрастные группы) — с 1 июня 2019 года по 28 февраля 2020 года;
- на зайца, волка и лисицу — с 15 сентября 2019 года по 28 февраля 2020 года;
- на белок, енотовидных собак, куниц — с 18 августа 2019 года по 28 февраля 2020 года.
Охотиться можно только после получения разрешения.
Кроме того, администрация Рязани призывает всех неравнодушных рязанцев помогать охотничьим инспекторам и сообщать о нарушениях Правил охоты в отдел охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области по телефону: 8 (920) 951-22-74.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов
Животные без боязни уже несколько дней ходят по улицам среди людей (подробнее).
В Пронске засняли лису, «инспектирующую» недостроенное кафе на площади
Смелая плутовка не стеснялась позировать на камеру (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU