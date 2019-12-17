Рязанские чиновники просят сообщать об охотниках-браконьерах

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-17T12:01:08+03:00

В Рязанской области объявили сроки зимней охоты на кабана, лосей, куниц и других животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе объявили сроки зимней охоты на кабана, лосей, куниц и других животных

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На территории Рязанской области установили сроки зимней охоты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального министерства природопользования.

Когда и на кого можно охотиться в Рязанской области:

- на лося (в возрасте до 1 года) — с 1 января по 15 января 2020 года;

- на бобра, выдру, горностая и ласку — с 1 октября 2019 года по 28 февраля 2020 года;

- на кабана (все половозрастные группы) — с 1 июня 2019 года по 28 февраля 2020 года;

- на зайца, волка и лисицу — с 15 сентября 2019 года по 28 февраля 2020 года;

- на белок, енотовидных собак, куниц — с 18 августа 2019 года по 28 февраля 2020 года.

Охотиться можно только после получения разрешения.

Кроме того, администрация Рязани призывает всех неравнодушных рязанцев помогать охотничьим инспекторам и сообщать о нарушениях Правил охоты в отдел охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области по телефону: 8 (920) 951-22-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU