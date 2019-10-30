Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов
Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов. Местные жители уже даже перестали удивляться присутствию копытных на улицах.
Издательство «Пресса» сообщает, что свинства кабаны себе не позволяют – ведут себя культурно и деликатно!
Продавец расположенного в населенном пункте магазина рассказала журналисту издательства, что 30 октября (в среду) стадо в двадцать голов (!) ошивалось возле торговой точки. Агрессии животные не проявляют.
Правда из-за появления в округе столько внушительной по численности семье копытных местные жители практически перестали ходить в лес – кто знает, как поведут себя звери в своей привычной среде обитания.
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ИСТОЧНИК KP.RU