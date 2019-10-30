СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-30T19:16:48+03:00

Животные без боязни уже несколько дней ходят по улицам среди людей

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Деревню Требухино под Рязанью облюбовало для прогулок стадо кабанов. Местные жители уже даже перестали удивляться присутствию копытных на улицах.

Издательство «Пресса» сообщает, что свинства кабаны себе не позволяют – ведут себя культурно и деликатно!

Продавец расположенного в населенном пункте магазина рассказала журналисту издательства, что 30 октября (в среду) стадо в двадцать голов (!) ошивалось возле торговой точки. Агрессии животные не проявляют.

Правда из-за появления в округе столько внушительной по численности семье копытных местные жители практически перестали ходить в лес – кто знает, как поведут себя звери в своей привычной среде обитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU