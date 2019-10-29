2019-10-29T21:52:52+03:00
Дом. Семья

Рязанская детвора устроила погоню за косулей на окраине города

Животное попало в микрорайон Канищево из природного парка. Оно испуганно бегает по улицам под прицелами камер смартфонов [видео]
Александр РАДЫГИН
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Фото Александра Абрамова.Фото Александра Абрамова.
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29 октября во дворах улицы Бирюзова в микрорайоне Канищево местные жители заметили бегающую косулю. Кто-то даже успел сфотографировать и снять видео.

— У меня дочь видела животное около 13 часов возле дома №31/1 по улице Бирюзова, — рассказывает рязанец Александр Абрамов. — Косуля бегала вдоль ряда гаражей. Вот, успела вот сфотографировать.

Отметим, что на этой окраине Рязани расположен природный парк Недостоевско-Борковской поймы. В него включены заповедные луга и орнитологический заповедник. Возможно, животное заблудилось и вышло к людям. За ней тут же устроила погоню местная детвора.

Косуля в Канищеве.Источник видео: https://vk.com/kanishevo | Канищево - моя территория

Напомним, пятничным утром 28 июня сотрудники рязанского МЧС искали лося в районе дома №12 по улице Колхозной. Вызвала специалистов местная жительница, которая увидела животное в окно (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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