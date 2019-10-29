Рязанская детвора устроила погоню за косулей на окраине города
29 октября во дворах улицы Бирюзова в микрорайоне Канищево местные жители заметили бегающую косулю. Кто-то даже успел сфотографировать и снять видео.
— У меня дочь видела животное около 13 часов возле дома №31/1 по улице Бирюзова, — рассказывает рязанец Александр Абрамов. — Косуля бегала вдоль ряда гаражей. Вот, успела вот сфотографировать.
Отметим, что на этой окраине Рязани расположен природный парк Недостоевско-Борковской поймы. В него включены заповедные луга и орнитологический заповедник. Возможно, животное заблудилось и вышло к людям. За ней тут же устроила погоню местная детвора.
Косуля в Канищеве.Источник видео: https://vk.com/kanishevo | Канищево - моя территория
Напомним, пятничным утром 28 июня сотрудники рязанского МЧС искали лося в районе дома №12 по улице Колхозной. Вызвала специалистов местная жительница, которая увидела животное в окно (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани от стаи разъяренных ворон спасли молодую неясыть
Один из прохожих отбил птицу и отдал орнитологам. Через неделю откормленная сова вернулась в естественную природу (подробнее).
Бывает и такое. От пушистого красавца по имени Нафаня сбежал хозяин
Сейчас котик находится у ветеринарных врачей, но это чудо ищет верного друга и дом (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU