2019-06-28T12:17:38+03:00
Происшествия

В двух шагах от центра Рязани сотрудники МЧС ловят дикого лося

Вызов от местных жителей поступил в пятницу, 28 июня
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Утром в пятницу, 28 июня, сотрудники МЧС по Рязанской области выехали в район дома №12 по улице Колхозной (Рязань). Позвонившая из этого дома жительница сообщила, что наблюдает в окно… лося!

Первое сообщение о том, что в зеленой зоне между улицей Колхозной и кожвендиспансером (вдоль железнодорожной линии) появились еще вечером 27 июня. Но фотографии не очень хорошего качества угадывается силуэт лося. По всей видимости, животное забрело в город именно по железнодорожной ветке.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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