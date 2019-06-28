В двух шагах от центра Рязани сотрудники МЧС ловят дикого лося

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-28T12:17:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 28 июня, сотрудники МЧС по Рязанской области выехали в район дома №12 по улице Колхозной (Рязань). Позвонившая из этого дома жительница сообщила, что наблюдает в окно… лося!

Первое сообщение о том, что в зеленой зоне между улицей Колхозной и кожвендиспансером (вдоль железнодорожной линии) появились еще вечером 27 июня. Но фотографии не очень хорошего качества угадывается силуэт лося. По всей видимости, животное забрело в город именно по железнодорожной ветке.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU