В двух шагах от центра Рязани сотрудники МЧС ловят дикого лося
Вызов от местных жителей поступил в пятницу, 28 июня
Фото: соцсети.
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Утром в пятницу, 28 июня, сотрудники МЧС по Рязанской области выехали в район дома №12 по улице Колхозной (Рязань). Позвонившая из этого дома жительница сообщила, что наблюдает в окно… лося!
Первое сообщение о том, что в зеленой зоне между улицей Колхозной и кожвендиспансером (вдоль железнодорожной линии) появились еще вечером 27 июня. Но фотографии не очень хорошего качества угадывается силуэт лося. По всей видимости, животное забрело в город именно по железнодорожной ветке.
«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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