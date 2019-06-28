Поиски бродящей по Рязани лосихи остановили – боятся загнать ее в центр

Вечером в четверг, 27 июня, в группе Типичная Рязань ВКонтакте появилось фото лосихи, гуляющей в чаще напротив областного кожвендиспансера. Люди, выложившие снимки, призывали на помощь зоозащитников.

– Я видела ее из окна своего дома, с 6 этажа где-то около семи вечера. Судя по рогам, это лосиха. И она очень худая, – рассказала «КП-Рязань» женщина, поднявшая тревогу. – Дозвониться мы никуда так и не смогли. Лосиха иногда выходит к железной дороге, но при приближении поезда снова прячется в заросли.

Вечером того же дня сигнал поступил в региональное Управление МЧС. Спасатели выехали на место, но уже стемнело, и ливанул дождь. Животное, разумеется, вечером не нашли.

Утром в пятницу пожарная машина снова приехала на место. На «охоту» вышли уже и представители СМИ – четыре корреспондента и оператор вместе с пожарным цепочкой прошли по всей чаще.

Среди канав, стихийных туалетов и зарослей, нашли уютный уголок для отдыха, с импровизированным столиком. Есть тут и «гардеробная» бомжей – их одеждой увешаны ветви в самых труднопроходимых местах.

Однако ни самой лосихи, ни следов ее пребывания мы не увидели. Пожарный в полном обмундировании и каске все это время честно осматривал местность, но как бы он сладил с крупным диким животным, столкнись они? Угрожал каской?

Очень похожую лосиху рязанцы видели три недели назад – она бегала среди гаражей в поселке Шлаковый. Фото: соцсети.

К счастью, на место прибыли три сотрудника Городской службы по контролю за безнадзорными животными. Это профессиональные ловцы, вот только работают они обычно с собаками. Один из них увидел лосиху, но когда люди приблизились к тому месту, ее уже и след простыл.

– Она тут давно живет, это видно, – объяснил ловец Сергей Селиванов, увидевший животное. – Во-первых, в малине мы нашли ее лежбище, во-вторых здесь есть лосиные экскременты. Чаща большая, еды для нее сейчас полно – лето, а конкурентов нет, так что ей довольно комфортно. Вопрос в том, откуда лосиха здесь вообще взялась.

Дальше прочесали заросли вплоть до сплошного забора около пешеходного перехода через ж/д пути (напротив ЦСК). Пока одни шли вдоль путей, осматривая большую площадь снаружи, другие пробирались внутри чащи. И вдруг – услышали отчетливый хруст ветвей. Журналисты моментально активизировались.

– Да не, это Санек ходит. Лоси передвигаются бесшумно, – тут же разочаровал ловец.

В итоге животное ни профессионалы, ни оставшиеся корреспонденты, так и не обнаружили. В идеале, найдя лосиху, ловцы планируют ее усыпить и вывезти в нормальную среду обитания.

Одновременно с этими поисками в соцсетях появилось видео лосихи, переплывающей Рюминский пруд в ЦПКиО. Она движется со стороны кожвендиспансера к противоположному берегу. Как лосиха перебралась через дорогу – учитывая интенсивность движения на улице Халтурина – загадка.

– Следы нашли, они выводят к Рюминскому пруду. Дальше она переплыла его и вышла где-то в районе Голенчино, может быть вернется обратно – рассказала «Комсомолке» директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева. – Пока принято решение лосиху не беспокоить – так ее можно вообще в город выгнать, а там и ей опасно, и людям.

Рюминский пруд лосиха преодолела запросто. Фото: Кадр с видео в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Самостоятельно выдвигаться на поиски специалисты крайне не рекомендуют: лосиха может и не убежать от человека, а с перепугу напасть на него. Копыта у нее будут покрепче человеческой головы, так что лучше на рожон не лезть.

Бродящие в ЦПКиО рязанцы пока нашли вот этого лося. Мы сверились с ориентировкой – не тот.

Справка «КП»

Случаи визита лосей в город бывали и раньше. В 2006 году лося заметили ночью в поселке Приокский – в парке Гагарина. В 2013 году такое же животное видели на противоположной окраине Рязани, возле Карцева.

В этом году сообщения о крупном копытном появлялись уже дважды: 21 мая лося сфотографировали около Северной окружной дороги, 7 июня его видели в районе улицы Халтурина.