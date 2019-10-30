2019-10-30T15:15:30+03:00
Общество

Умилившая рязанцев косуля могла забрести в город в поисках самца

На одном из видео она вприпрыжку носится среди деревьев в парке Морской славы
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ФФото: кадр видео из группы vk.com/vestirznФФото: кадр видео из группы vk.com/vestirzn
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Рязанцы несколько раз за два дня запечатлели косулю, которая забрела в город и никак не может вернуться в дикую природу. Ее видели в микрорайоне Канищево. На одном из видео умилительное животное с легкостью удирает от детворы, на другом - вприпрыжку носится среди деревьев в парке Морской славы.

По словам биолога Антона Барановского, на вид это взрослая самка. Поведение косули говорит о том, что она изрядно напугана.

Косуля.Источник - ГТРК "Ока" (vk.com/vestirzn)

- То, что она попала в город, это, конечно, необычно. Однако осенью у косуль могут быть перекочевки. К тому же сейчас у них как раз период спаривания. Зачастую косули живут поодиночке. Все лето это одиночество могло ее устраивать, а сейчас, вполне вероятно, она пытается кого-то найти, - говорит специалист.

Антон Барановский рассказал, что косули – один из самых обыкновенных видов для нашей местности. Они, как правило, обитают в лесостепи, и с 1990-х, когда, по официальным данным, насчитывалось всего несколько особей на всю область, популяция значительно выросла.

- Я их тоже не раз встречал в пригороде. Особенно на юге и юго-востоке от Рязани, - отметил биолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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