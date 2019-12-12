В Пронске засняли лису, «инспектирующую» недостроенное кафе на площади

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-12T12:19:34+03:00

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В среду, 11 декабря, в половине девятого утра в райцентре Пронск Рязанской области местный житель Николай Верченко снял на камеру мобильного телефона разгуливающую по крыше недостроенного кафе лису.

Издательство «Пресса» сообщает, что Николай вместе с супругой отвели дочку в детский садик и направлялись на работу, но на площади Новой увидели лису, бегающую по перекрытиям долгостроя.

- У нас на улице Скородня, где мы живем, тоже лисы появляются, но при виде людей кидаются наутек, а эта – какая-то смелая плутовка.

Журналисты издательства шутят, что зверь инспектировал местный долгострой, который уже третий год «мертвым грузом» стоит на площади.

Лиса гуляет по кафе в Пронске.

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ИСТОЧНИК KP.RU