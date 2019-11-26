Рыжая напасть: в поселке Пронске заметили нашествие лис

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-26T14:44:08+03:00

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В ноябре в районе пятиэтажек поселка Пронска объявились лисы. Практически каждое утро животные спешат к мусорным контейнерам. Местные жители беспокоятся, не нападут ли лисы на детей.

— В населенном пункте стрельба категорически запрещена, а отловом занимается исключительно специализированная организация, – пояснил издательству «Пресса» охотовед Пронского района Сергей Чернухин. — Охота на лис продлится до конца февраля. Возможно, зимой охотникам разрешат их отстрел на снегоходах. Это называется регулированием численности лисиц.

Пока идет охота, на улице Старо-Стрелецкой лиса унесла пять кур и петуха. Есть пострадавшие от рыжих хищниц в Большом Селе и в селе Погореловка.

Спасти домашних животных пытаются с помощью собак. С ними обходят территорию, где они оставляют метки. Но помогает это мало, лис все равно видят за околицей села.

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Животных принесли из леса, накормили, выходили и нарекли Гошей и Гаврюшей. Все официально, с паспортами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU