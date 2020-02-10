На окраине Касимова свора собак насмерть загрызла дикую лису
9 февраля в 3-м Лесном переулке Касимова свора собак загрызла дикую лису, сообщается в группе «Типичный Касимов».
«Мы решили удалить видео, дабы не нарваться на суровые правила ВК по отношению к подобным вещам. Сделали пару скриншотов», — говорится в сообщении администрации паблика.
Как рассказал один из подписчиков, собаки принадлежат местному жителю, «с которыми он живет в куче мусора».
Фото: "Типичный Касимов".
Что касается лисы, то, скорее всего, она забрела в райцентр в поисках пропитания. Предполагается, что животное было заражено бешенством и есть опасность, что и собаки могли заразиться.
Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU