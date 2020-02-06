Владельцев трех зоовыставок в Рязани оштрафовали за грубые нарушения
В январе 2020 года сотрудники Россельхознадзора провели административные расследования в отношении трех передвижных выставок животных, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом послужили обращения неравнодушных граждан, а также информация в социальных сетях.
В результате расследования специалисты установили, что на всех трех зоовыставках грубо нарушались ряд законов и правил. В том числе:
- ФЗ «О ветеринарии»;
- Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов;
- Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;
- Правила хранения лекарств для ветеринарного применения.
Все вместе дало основания для привлечения виновных лиц к ответственности с наложением штрафов.
СПРАВКА «КП»
Часть 1 статьи 10.6 КоАП «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» влечет:
- гражданам — штраф от 500 до 1 тысячи рублей;
- должностным лицам — штраф от 3 до 5 тысяч рублей;
- ИП — штраф от 3 до 5 тысячи рублей или приостановление деятельности до 90 суток;
- юридическим лицам — штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU