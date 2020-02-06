6 Февр. 2020 2020-02-06T20:47:24+03:00

Владельцев трех зоовыставок в Рязани оштрафовали за грубые нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы развлечений с использованиями животных не соблюдали правила карантина

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В январе 2020 года сотрудники Россельхознадзора провели административные расследования в отношении трех передвижных выставок животных, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом послужили обращения неравнодушных граждан, а также информация в социальных сетях.

В результате расследования специалисты установили, что на всех трех зоовыставках грубо нарушались ряд законов и правил. В том числе:

- ФЗ «О ветеринарии»;

- Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов;

- Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;

- Правила хранения лекарств для ветеринарного применения.

Все вместе дало основания для привлечения виновных лиц к ответственности с наложением штрафов.

СПРАВКА «КП»

Часть 1 статьи 10.6 КоАП «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» влечет:

- гражданам — штраф от 500 до 1 тысячи рублей;

- должностным лицам — штраф от 3 до 5 тысяч рублей;

- ИП — штраф от 3 до 5 тысячи рублей или приостановление деятельности до 90 суток;

- юридическим лицам — штраф от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU