Больше пластика, чем рыбы: рязанец снял на видео дно Борковского карьера
Рязанец Артем Тутин выложил в YouTube видео с подледной рыбалки на 2-ом Борковском карьере в Рязани. По словам автора, ходил он вдоль берега со стороны беседок.
— У берега, на глубине до двух метров - рыбы нет. Вся остальная масса [рыбы] находится на глубине 4 и более метров, — говорит рыбак. — По видовому составу - это окуни и плотва.
Как отметил в ролике Тутин, на дне водоема рыбы практически нет.
— Больше увидел пластиковой посуды, бутылок, коробок на дне, чем самой рыбы, — заключил автор.
Как выглядит дно Борковского карьера зимой.Автор Видео Артем Тутин
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ИСТОЧНИК KP.RU