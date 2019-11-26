В Рязанской области объявлена охота на лис: награду за голову увеличили в разы

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-26T15:38:23+03:00

Власти с помощью охотников, причем только местных, планируют избавиться от полутысячи рыжих хищниц

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«Патрикеевны» нынче в Рязанской области не в чести. Из примерно 2600 лисиц областные власти с помощью охотников хотят избавиться от 506. Все из-за угрозы распространения инфекции бешенства диких и домашних животных.

Эпизоотическая ситуация в регионе - не безоблачная. Карантины по бешенству действуют в селе Катагоща Захаровского района (до 29 декабря), деревне Бельково (до 5 января) и поселке Гусь-Железный Касимовского района (до 19 января).

Кроме того, из Пронского района приходят новости о настоящем нашествии рыжих хищниц. Местные частенько замечают их за околицей, некоторые не досчитываются кур и петухов. И только благодаря собакам воровки еще не обнаглели окончательно.

Прежде за голову лисы можно было получить 350 рублей. А 26 ноября областное правительство, утвердив соответствующее постановление, увеличило вознаграждение до 750 рублей.

При этом, как пишут «Рязанские ведомости», с «гастролерами» власти делиться не намерены: обращаясь за деньгами, необходимо предъявить охотничий билет, выданный в Рязанской области.

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Животных принесли из леса, накормили, выходили и нарекли Гошей и Гаврюшей. Все официально, с паспортами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU