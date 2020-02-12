В Михайлове в одном из зданий обнаружили тротиловую шашку

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:40:54+03:00

Взрывотехники ОМОН выехали на место и обезвредили опасную находку

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В одном из нежилых помещений в городе Михайлове сотрудники ОМОН обнаружили предмет, который по конструкции похож на 200-граммовую тротиловую шашку.

Взрывотехники Росгвардии обследовали находку и установили, что это, действительно, тротиловая шашка. Они изъяли взрывоопасный предмет и передали полицейским для проведения дальнейшей экспертизы.

Напомним, в середине ноября прошлого года рядом с водонапорной башней на Михайловском шоссе в Рязани жители обнаружили предмет похожий на ржавую минометную мину. Через 20 минут на месте были сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU