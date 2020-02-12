В Михайлове в одном из зданий обнаружили тротиловую шашку
В одном из нежилых помещений в городе Михайлове сотрудники ОМОН обнаружили предмет, который по конструкции похож на 200-граммовую тротиловую шашку.
Взрывотехники Росгвардии обследовали находку и установили, что это, действительно, тротиловая шашка. Они изъяли взрывоопасный предмет и передали полицейским для проведения дальнейшей экспертизы.
Напомним, в середине ноября прошлого года рядом с водонапорной башней на Михайловском шоссе в Рязани жители обнаружили предмет похожий на ржавую минометную мину. Через 20 минут на месте были сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
За сутки в Рязанской области нашли боевую гранату и немецкую мину
Гранату взрывотехники уничтожили прямо на участке одного из жителей Рыбновского района (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU