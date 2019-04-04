2019-04-04T13:00:28+03:00
Происшествия

За сутки в Рязанской области нашли боевую гранату и немецкую мину

Гранату взрывотехники уничтожили прямо на участке одного из жителей Рыбновского района
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Фото: Росвардия по Рязанской области.Фото: Росвардия по Рязанской области.
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За минувшие сутки взрывотехники ОМОН рязанской Росгвардии дважды выезжали для обследования найденных боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в селе Старолетово Рыбновского района хозяин дома во время хозяйственных работ обнаружил на участке предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место омоновцы обследовали находку и установили, что это граната Ф-1. В связи с тем, что транспортировать боеприпас нельзя было из-за угрозы взрыва, его уничтожили на месте накладным зарядом.

Фото: Росвардия по Рязанской области.

Фото: Росвардия по Рязанской области.

Вечером того же дня взрывотехников вызвали в Путятинский район. В одном из селений опасную находку обнаружил полицейский.

По заключению взрывотехников боеприпасы, среди которых есть образцы немецких мин времен Великой Отечественной войны, не содержат взрывчатых веществ, детонаторов, а значит – не представляют угрозу для граждан.

По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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