За сутки в Рязанской области нашли боевую гранату и немецкую мину
За минувшие сутки взрывотехники ОМОН рязанской Росгвардии дважды выезжали для обследования найденных боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в селе Старолетово Рыбновского района хозяин дома во время хозяйственных работ обнаружил на участке предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место омоновцы обследовали находку и установили, что это граната Ф-1. В связи с тем, что транспортировать боеприпас нельзя было из-за угрозы взрыва, его уничтожили на месте накладным зарядом.
Фото: Росвардия по Рязанской области.
Вечером того же дня взрывотехников вызвали в Путятинский район. В одном из селений опасную находку обнаружил полицейский.
По заключению взрывотехников боеприпасы, среди которых есть образцы немецких мин времен Великой Отечественной войны, не содержат взрывчатых веществ, детонаторов, а значит – не представляют угрозу для граждан.
По данному факту полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU