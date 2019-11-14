2019-11-14T14:09:48+03:00
Победа

В Рязани у водонапорной башни на Михайловском шоссе нашли минометную мину

Боеприпас времен Великой Отечественной войны представлял реальную опасность для жизни и здоровья людей
Евгений БАРАНЦЕВ
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Фото: пресс-служба Росгвардии.Фото: пресс-служба Росгвардии.
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Во вторник, 12 ноября, в Рязани рядом с водонапорной башней на Михайловском шоссе жители обнаружили предмет похожий на ржавую минометную мину. В 15.45 по вызову выехали сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии по Рязанской области, через двадцать минут они были на месте.

Найденный предмет был идентифицирован как минометная мина калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны (данный калибр использовался отечественными минометами). Она представляла реальную опасность для жизни и здоровья людей. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом.

В этой части города во время войны разгружалось множество военных эшелонов, здесь же начиналась железнодорожная ветка, идущая в Борки, по которой свозили разбитую военную технику, в том числе боеприпасы. По всей видимости, именно тогда произошла утеря данной мины.

Фото: пресс-служба Росгвардии.

Фото: пресс-служба Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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