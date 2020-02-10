Парковку запретят на еще одном участке в центре Рязани

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:37:39+03:00

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На улице Радищева в Рязани запретят остановку и стоянку транспорта возле дома №5. Как пояснили в пресс-службе администрации города, соответствующие дорожные знаки установят, чтобы ближе чем за пять метров от двух выездов с территории МУП «РГРЭС» никто не парковался.

Правила на указанном участке планируется изменить с 3 марта. В связи с этим чиновники просят автомобилистов принят эту информацию к сведению.

Напомним, с 20 февраля машину нельзя будет оставить на четной стороне улицы Баженова – участке от дома №48 до пересечения со Славянским проспектом.

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Постановление городской администрации вступит в силу с 25 января. При этом одну парковку в центре города власти решили убрать (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU