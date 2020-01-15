2020-01-15T14:59:58+03:00
Общество

В Рязани появятся еще несколько платных парковок

Постановление городской администрации вступит в силу с 25 января. При этом одну парковку в центре города власти решили убрать
Яков РЫКОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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С 25 января в Рязани официально появятся еще несколько платных парковок. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано 15 января.

Новые платные парковки оборудуют в следующих местах:

- на улице Пожалостина — между Первомайским проспектом и улицей Семинарской;

- на проезде Завражнова — между домом №5 стр. 1 и улицей Высоковольтной;

- на улице Новослободской — от улицы Некрасова до Посадского переулка.

Кроме того, в документе указано, что упраздняется платная парковка на улице Горького — от улицы Мюнстерская до площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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