В Рязани появятся еще несколько платных парковок
С 25 января в Рязани официально появятся еще несколько платных парковок. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано 15 января.
Новые платные парковки оборудуют в следующих местах:
- на улице Пожалостина — между Первомайским проспектом и улицей Семинарской;
- на проезде Завражнова — между домом №5 стр. 1 и улицей Высоковольтной;
- на улице Новослободской — от улицы Некрасова до Посадского переулка.
Кроме того, в документе указано, что упраздняется платная парковка на улице Горького — от улицы Мюнстерская до площади Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU