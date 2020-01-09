На одной из улиц в самом центре Рязани запретили парковку
С 9 января в районе дома №12 по улице МОГЭС запретили остановку и стоянку автомобилей. На указанном участке установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Городская администрация просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что парковку запретили для «обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения аварийной ситуации и беспрепятственного проезда автомобилей».
Отметим, что в доме №12 расположены РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и «Рязаньэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU