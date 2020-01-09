9 Янв. 2020 2020-01-09T12:12:02+03:00

На одной из улиц в самом центре Рязани запретили парковку. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

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С 9 января в районе дома №12 по улице МОГЭС запретили остановку и стоянку автомобилей. На указанном участке установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Городская администрация просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что парковку запретили для «обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения аварийной ситуации и беспрепятственного проезда автомобилей».

Отметим, что в доме №12 расположены РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и «Рязаньэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU