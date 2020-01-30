2020-01-30T12:16:12+03:00
Общество

На одной из улиц Рязани запретят парковку автомобилей

Власти Рязани просят автомобилистов быть внимательнее во время передвижения по улице Баженова
Яков РЫКОВ
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На одной из улиц Рязани запретят парковку автомобилей.На одной из улиц Рязани запретят парковку автомобилей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 20 февраля в Рязани планируют запретить остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне улицы Баженова на участке от дома №48 до пересечения со Славянским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сделано это будет для встречного разъезда транспорта.

На указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Власти Рязани просят автомобилистов учесть эту информацию и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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