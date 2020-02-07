Появились фото взломанного ящика для пожертвований в рязанской часовне

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:02:29+03:00

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В социальных сетях от анонимного пользователя появились фотографии с места преступления на святом источнике Николая Чудотворца. Судя по снимкам, вор или воры при помощи инструмента взломали замок на ящике для пожертвований.

Напомним, 4 февраля неизвестные похитили все деньги из часовни, которую построили рядом со святым источником в селе Карабухино Путятинского района.

https://vk.com/tipichnoe.putyatino

— Многие заезжают за водой, потому что на дороге знак стоит, что там есть святой источник. Потом батюшка сделал ящик для пожертвований. Ну и вот такой случай произошел, — рассказали «Комсомолке» в сельском поселении (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU