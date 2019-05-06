Благодаря видеокамерам в рязанской церкви раскрыли крупную кражу

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-06T17:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В церкви Рязани произошла кража – исчезли золотые цепочки и кольца, принесенные горожанами в дар храму. Причем украшения хранились на окладе иконы, за стеклом сообщает пресс-служба полиции.

В помощь оперативникам из ОМВД Московского района пришли камеры наблюдения, установленные… в церкви. На записях полицейские нашли момент необычного поведения одного из прихожан: он долго стоял возле иконы, а потом резко открыл стекло оклада и уже через полминуты вернул его на место. Другие прихожане ничего и не заметили.

Позже его нашли – это 22-летний житель Рязани, которого уже судили за кражу. Выяснилось, что икону он вскрыл обычной небольшой отверткой.

Напомним, что с начала весны в Рязанской области обокрали уже три храма – во всех случаях уносили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU