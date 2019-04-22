Уже из третьего рязанского храма украли деньги

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-22T18:17:29+03:00

«Волна» пошла этой весной. Причем два их трех случаев – в Сараевском районе

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В селе Можары Сараевского района из храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» унесли пожертвования прихожан, сообщает издательство «Пресса».

Не обошлось без взлома. По словам настоятеля прихода протоиерея Андрея Сушилина, больше из церкви ничего не пропало.

Местная полиция подозреваемого уже нашла – это житель Сапожковского района. Парень приехал в Можары в гости, выпил и решил поживиться пожертвованиями.

Напомним, что в середине марта в Рязанской области обокрали два храма подряд: в Рязани на улице Чкалова и все в том же Сараевском районе – в селе Кутловы Борки очистили ящик для пожертвований для восстановления местной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU