Из рязанского храма украли пожертвования, начальник УВД взял дело на контроль

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-12T17:49:55+03:00

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Из Николо-Царского храма на улице Чкалова в Рязани пропали пожертвования, оставленные прихожанами в ящиках. Расследование преступления из-за его циничности взял под личный контроль начальник областного УМВД Сергей Лебедев.

Под подозрение попал 32-летний безработный и падкий на спиртное горожанин, который только недавно вышел на свободу после 8 лет 6 месяцев колонии. Как сообщает пресс-служба полиции, он приходил в храм, чтобы спланировать кражу, а однажды ночью проник внутрь, разбив оконную раму.

Добычей вора, по его признанию, в итоге стали около 6500 рублей, часть из которых он успел потратить. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU