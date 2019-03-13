2019-03-13T17:34:38+03:00
Происшествия

В Рязанской области опять обокрали храм – на этот раз в деревне

Неизвестный утащил пожертвования для церкви
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В селе Кутловы Борки Сараевского района с ящика для пожертвований неизвестные сбили замок и унесли все собранные людьми деньги, сообщает издательство «Пресса».

Средства местные жители собирали на восстановление храма Архангела Михаила. Пропажу обнаружила член приходского совета Надежда Тюрина: приехав к церкви и собираясь вынуть деньги из ящика, она обнаружила, что он открыт, замок же валялся рядом на земле.

Храм Архангела Михаила восстанавливают не первый год на пожертвования прихожан и получая помощь от спонсоров.

Напомним, незадолго до этого пожертвования пропали и из ящиков в Николо-Царском храме Рязани. Подозреваемого уже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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