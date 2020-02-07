На святом источнике в селе Карабухино взломали ящик для пожертвований
4 февраля неизвестные взломали ящик для пожертвований, который был установлен в часовне на святом источнике Николая Чудотворца в селе Карабухино Путятинского района. Об этом «Комсомолке» рассказали в сельском поселении.
— В своем время там был просто небольшой источник, колодец. Потом все оборудовали. Батюшка хлопотал, сделали часовенку, купель – там всегда на Крещение купания проходят. Дорожку отсыпали всеобщими усилиями, — рассказывает глава Карабухинского сельского поселения Анатолий Сарычев. — Ну и многие заезжают за водой, потому что на дороге знак стоит, что там есть святой источник. Потом батюшка сделал ящик для пожертвований. Ну и вот такой случай произошел.
По словам главы поселения, скорее всего батюшка в полицию не заявлял:
— Он спокойный у нас. Говорит, что Бог не делает, значит тому быть.
В УМВД России по Рязанской области сообщили, что к настоящему времени официальной информации о краже не поступало.
Дополнение: Появились фото с места преступления, в том числе - взломанного ящика для пожертвований (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU