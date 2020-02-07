2020-02-07T16:27:19+03:00
Происшествия

На святом источнике в селе Карабухино взломали ящик для пожертвований

Ночью неизвестные похитили все деньги, которые оставляли люди в часовне. Преступление произошло в Путятинском районе
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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4 февраля неизвестные взломали ящик для пожертвований, который был установлен в часовне на святом источнике Николая Чудотворца в селе Карабухино Путятинского района. Об этом «Комсомолке» рассказали в сельском поселении.

— В своем время там был просто небольшой источник, колодец. Потом все оборудовали. Батюшка хлопотал, сделали часовенку, купель – там всегда на Крещение купания проходят. Дорожку отсыпали всеобщими усилиями, — рассказывает глава Карабухинского сельского поселения Анатолий Сарычев. — Ну и многие заезжают за водой, потому что на дороге знак стоит, что там есть святой источник. Потом батюшка сделал ящик для пожертвований. Ну и вот такой случай произошел.

По словам главы поселения, скорее всего батюшка в полицию не заявлял:

— Он спокойный у нас. Говорит, что Бог не делает, значит тому быть.

В УМВД России по Рязанской области сообщили, что к настоящему времени официальной информации о краже не поступало.

Дополнение: Появились фото с места преступления, в том числе - взломанного ящика для пожертвований (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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