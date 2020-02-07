Стало известно, когда онкодиспансер переедет в старое здание БСМП

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:54:58+03:00

В ближайшее время корпус онкологического учреждения снесут, а на его месте построят новый, оснащенный корпус

Изменить размер текста: A A

В марте рязанский онкологический диспансер временно переезжает из нынешнего здания в бывшую больницу скорой помощи, которая, в свою очередь, переместится в новую. Об этом в интервью «РВ» сообщил главный врач онкодиспансера Михаил Рязанцев.

— Старое здание онкодиспансера снесут, а на этом месте возведут новый онкоцентр. Это будет не просто новое здание – мы получим еще и современное оснащение. Появятся, например, магнитно-резонансный томограф и ангиограф, которых сейчас у нас нет, — отметил главврач.

Напомним, на строительство онкодиспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей. Деньги в регион будут поступать в три этапа. Сдать главный лечебный корпус должны в 2022 году (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцев научили, как питаться до онкологии, во время и после лечения

В Областной клинической больнице прошел мастер-класс по правильному питанию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU