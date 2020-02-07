Стало известно, когда онкодиспансер переедет в старое здание БСМП
В марте рязанский онкологический диспансер временно переезжает из нынешнего здания в бывшую больницу скорой помощи, которая, в свою очередь, переместится в новую. Об этом в интервью «РВ» сообщил главный врач онкодиспансера Михаил Рязанцев.
— Старое здание онкодиспансера снесут, а на этом месте возведут новый онкоцентр. Это будет не просто новое здание – мы получим еще и современное оснащение. Появятся, например, магнитно-резонансный томограф и ангиограф, которых сейчас у нас нет, — отметил главврач.
Напомним, на строительство онкодиспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей. Деньги в регион будут поступать в три этапа. Сдать главный лечебный корпус должны в 2022 году (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU