Рязанцев научили, как питаться до онкологии, во время и после лечения

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:39:49+03:00

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В рязанской ОКБ провели мастер-класс по питанию до заболевания раком, во время болезни и после излечения. Показывали, какими могут быть изысканными блюда из привычных полезных продуктов шеф-повар Константин Латыпов и бар-менеджер Денис Абакумов. Они приготовили овощной салат, ризотто, десерт и полезные напитки — каждое блюдо сочетает в себе белки, жиры и углеводы — а врач-диетолог Светлана Арканова рассказала о том, как выбирать продукты, которые помогут лечению.

Фото: минздрав Рязанской области.

— Пациенты, проходящие химиотерапию, часто испытывают сложности с приемом пищи. У них нет аппетита, случается тошнота и другие проблемы, — рассказывает главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — Информировать людей об особенностях этого периода жизни – важное направление работы.

— После операции у многих пациентов падает качество жизни, — отметил заведующий онкологическим отделением Дмитрий Пучков. — Поэтому мы подготовили брошюру, в которой описали советы по питанию до, во время и после лечения рака. Далее планируем издать пособие, где будут ответы на вопросы, которые беспокоят пациентов в процессе лечения.

Фото: минздрав Рязанской области.

По словам главврача ОКБ Дмитрия Хубезова, культура пациентов за последнее время стала намного выше.

— Если раньше у нас боялись даже обследоваться на рак, то сегодня люди с пониманием относятся к этому вопросу. На ранней стадии заболевание чаще всего не представляет опасности и большие шансы на успешное лечение. Но если онкологию обнаружили на более поздней стадии, у нас есть все технологии для того, чтобы облегчить последствия этого заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU