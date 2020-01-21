Рязанские онкологи провели уникальную операцию по удалению опухоли
Главный врач рязанского онкологического диспансера Михаил Рязанцев провел уникальную операцию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Во время операции 55-летней женщине удалили большую рецидивную опухоль. Первый раз пациентку оперировали более 30 лет.
— Операция прошла открытым способом с учетом значимости размеров опухоли, — рассказывает Михаил Рязанцев. — Новообразование в брюшной полости сопровождалось массивным спаечным процессом. Саму опухоль выделили из спаек и удалили. Окончательное решение о дальнейшей тактике лечения примем после иммуногистохимического исследования.
По словам специалиста, операция длилась несколько часов, и завершилась благополучно с минимальной кровопотерей. Осложнений нет, пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU