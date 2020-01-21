Рязанские онкологи провели уникальную операцию по удалению опухоли

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:51:20+03:00

На операционный стол попала 55-летняя пациентка с рецидивным новообразованием. Первую операцию ей провели более 30 лет назад

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Главный врач рязанского онкологического диспансера Михаил Рязанцев провел уникальную операцию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Во время операции 55-летней женщине удалили большую рецидивную опухоль. Первый раз пациентку оперировали более 30 лет.

— Операция прошла открытым способом с учетом значимости размеров опухоли, — рассказывает Михаил Рязанцев. — Новообразование в брюшной полости сопровождалось массивным спаечным процессом. Саму опухоль выделили из спаек и удалили. Окончательное решение о дальнейшей тактике лечения примем после иммуногистохимического исследования.

По словам специалиста, операция длилась несколько часов, и завершилась благополучно с минимальной кровопотерей. Осложнений нет, пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU