2020-01-10T07:56:53+03:00
Общество

На строительство онкодиспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей

Деньги в регион будут поступать в три этапа. Сдать главный лечебный корпус должны в 2022 году
Яков РЫКОВ
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На строительство онкодиспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей.На строительство онкодиспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На строительство главного лечебного корпуса Областного онкологического диспансера в Рязани выделили около 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано 6 января.

В документе говорится, что в 2020 году в Рязанскую область направят 613,7 млн рублей, в 2021 году — 1,3 млрд рублей и в 2022 году — 2,9 млрд рублей.

Лечебный корпус, который планируется сдать в 2022 году, будет рассчитан на 250 коек и 150 посещениями в смену. Площадь корпуса составит 38,77 тысяч кв. метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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