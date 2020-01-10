Рязанские ученые изобрели абсолютно новый челюстной протез
Рязанские ученые разработали и запатентовали абсолютно новый способ изготовления сложного челюстного протеза, сообщает региональное министерство здравоохранения. Новый протез поможет пациентам после операций, связанных с онкологией, травмами, огнестрельными ранениями и другими заболеваниями.
Как отмечают специалисты, в настоящее время в методике челюстно-лицевого протезирования существует много протезов. Но каждая из существующих модификаций имеет ряд недостатков:
- неудовлетворительная фиксация протезов или частая травматизация десны;
- микробное обсеменение ротовой полости, из-за которого на протезе появляется налет;
- аллергическая реакция на материал изготовления (полиметилметакрилат).
— Особенность протеза нового поколения в применении эластичной подкладки для базиса протеза, — рассказывает доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии РязГМУ Ольга Гуйтер. — Это обеспечивает максимально равномерное распределение давления протеза на ткани, обеспечивая тем самым комфорт пациента. А высокая точность прилегания протеза обусловлена податливостью эластичной подкладки и учетом особенности сложной архитектоники самого дефекта в каждом конкретном случае. Кроме того, материал подкладки является гипоаллергенным, долговечным и легко очищаемым.
Важно отметить, что эластичность используемой подкладки уменьшает травматизацию слизистой оболочки, а ее точное расположение ускоряет адаптацию пациента к протезу.
В настоящее время при помощи нового протеза реабилитировали девять пациентов, больных онкологией.
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ИСТОЧНИК KP.RU