Рязанские ученые изобрели абсолютно новый челюстной протез

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:54:42+03:00

Революционная методика позволяет избавиться от нескольких недостатков, которые присущи нынешним модификациям

Изменить размер текста: A A

Рязанские ученые разработали и запатентовали абсолютно новый способ изготовления сложного челюстного протеза, сообщает региональное министерство здравоохранения. Новый протез поможет пациентам после операций, связанных с онкологией, травмами, огнестрельными ранениями и другими заболеваниями.

Как отмечают специалисты, в настоящее время в методике челюстно-лицевого протезирования существует много протезов. Но каждая из существующих модификаций имеет ряд недостатков:

- неудовлетворительная фиксация протезов или частая травматизация десны;

- микробное обсеменение ротовой полости, из-за которого на протезе появляется налет;

- аллергическая реакция на материал изготовления (полиметилметакрилат).

— Особенность протеза нового поколения в применении эластичной подкладки для базиса протеза, — рассказывает доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии РязГМУ Ольга Гуйтер. — Это обеспечивает максимально равномерное распределение давления протеза на ткани, обеспечивая тем самым комфорт пациента. А высокая точность прилегания протеза обусловлена податливостью эластичной подкладки и учетом особенности сложной архитектоники самого дефекта в каждом конкретном случае. Кроме того, материал подкладки является гипоаллергенным, долговечным и легко очищаемым.

Важно отметить, что эластичность используемой подкладки уменьшает травматизацию слизистой оболочки, а ее точное расположение ускоряет адаптацию пациента к протезу.

В настоящее время при помощи нового протеза реабилитировали девять пациентов, больных онкологией.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

ТОП 10 побед ОКБ, которые изменили жизнь рязанских пациентов в 2019 году

Минздрав подвел итоги работы Областной клинической больницы — от высокотехнологичных операций до автомобильной стоянки для посетителей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU