За гибель трех детей на пожаре в Сановке будут судить их отца
В Шиловском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного после пожара с ужасными последствиями в селе Сановка. Тогда, 27 октября 2019 года, в огне погибли трое детей - четырех, полутора лет и несколько месяцев отроду. Звали малышей Василиса, Егор и Варвара.
Как считает следствие, их отец не затушил сигарету, от которой впоследствии разгорелось пламя. В это время 33-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Когда дом вспыхнул, оба горе-родителя (мать также находилась внутри) смогли покинуть жилище, оставив своих чад.
До суда отец детей будет находиться под стражей. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU