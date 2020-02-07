За гибель трех детей на пожаре в Сановке будут судить их отца

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:02:28+03:00

Мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения и не затушил роковую сигарету

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В Шиловском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного после пожара с ужасными последствиями в селе Сановка. Тогда, 27 октября 2019 года, в огне погибли трое детей - четырех, полутора лет и несколько месяцев отроду. Звали малышей Василиса, Егор и Варвара.

Как считает следствие, их отец не затушил сигарету, от которой впоследствии разгорелось пламя. В это время 33-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Когда дом вспыхнул, оба горе-родителя (мать также находилась внутри) смогли покинуть жилище, оставив своих чад.

До суда отец детей будет находиться под стражей. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии

В ходе проверки выяснилось, что полиция эту информацию проигнорировала (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU