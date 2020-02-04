На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:23:37+03:00

В ходе проверки выяснилось, что полиция эту информацию проигнорировала

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После гибели трех детей на пожаре в Шиловском районе местная прокуратура провела собственный «разбор полетов». Объектом проверки стало подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), которое входит в структуру МВД России.

Выяснилось, что незадолго до трагедии туда обращалась бабушка Василисы, Варвары и Егора. Она пожаловалась, что мать - безработная Светлана - и ее супруг, только-только освободившийся из колонии Иван, ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности.

Сотрудники ПДН поступившую информацию проверить не удосужились и на учет горе-родителей не поставили. Профилактическая работа с ними, следовательно, тоже не проводилась.

По данным прокуратуры, неназванное должностное лицо ПДН привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, пожар с ужасными последствиями случился 27 октября в селе Сановка. Корреспондент «Комсомолки» тогда побывал на месте происшествия и поговорил с местными жителями. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU