На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии
После гибели трех детей на пожаре в Шиловском районе местная прокуратура провела собственный «разбор полетов». Объектом проверки стало подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), которое входит в структуру МВД России.
Выяснилось, что незадолго до трагедии туда обращалась бабушка Василисы, Варвары и Егора. Она пожаловалась, что мать - безработная Светлана - и ее супруг, только-только освободившийся из колонии Иван, ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности.
Сотрудники ПДН поступившую информацию проверить не удосужились и на учет горе-родителей не поставили. Профилактическая работа с ними, следовательно, тоже не проводилась.
По данным прокуратуры, неназванное должностное лицо ПДН привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, пожар с ужасными последствиями случился 27 октября в селе Сановка. Корреспондент «Комсомолки» тогда побывал на месте происшествия и поговорил с местными жителями. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
ИСТОЧНИК KP.RU