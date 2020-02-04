2020-02-04T17:23:37+03:00
Происшествия

На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии

В ходе проверки выяснилось, что полиция эту информацию проигнорировала
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

После гибели трех детей на пожаре в Шиловском районе местная прокуратура провела собственный «разбор полетов». Объектом проверки стало подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), которое входит в структуру МВД России.

Выяснилось, что незадолго до трагедии туда обращалась бабушка Василисы, Варвары и Егора. Она пожаловалась, что мать - безработная Светлана - и ее супруг, только-только освободившийся из колонии Иван, ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности.

Сотрудники ПДН поступившую информацию проверить не удосужились и на учет горе-родителей не поставили. Профилактическая работа с ними, следовательно, тоже не проводилась.

По данным прокуратуры, неназванное должностное лицо ПДН привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, пожар с ужасными последствиями случился 27 октября в селе Сановка. Корреспондент «Комсомолки» тогда побывал на месте происшествия и поговорил с местными жителями. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никита Белых теперь шьет игрушки в рязанской колонии
На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии
Жители Храпова недовольны, что Южный обход может пройти через их поселок
Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности
Чиновник Шариков предстанет перед судом за превышение полномочий
При капремонте понтонного моста через Оку выявили незаконные расходы
Иван Ургант и Любовь Толкалина передали привет рязанскому губернатору
В рязанской больнице №10 работает прокуратура
Офис на ладони: «Ростелеком» представил приложение, которое поможет в работе и не только
Аркадий Фомин взял на контроль случаи высадки детей из общественного транспорта
«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области
Москвич, убивший лося под Рязанью, ушел от уголовного наказания
На переходе на улице Свободы сбили молодую рязанку
Рязанцы представили разработки Итальянскому технологическому институту
В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса
Прокуратура наказывает школы за требования к внешнему виду учеников
Плывем и трясемся: рязанец снял на видео, как по ледяным ухабам едут автомобили
В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую кареглазую брюнетку
В одном из районов Рязани изменится движение автобусов и маршруток
По всей Рязани начали замену неисправных уличных светильников
Директором объединенного хлебозавода будет Дмитрий Скворцов
Маршрутчика, выгонявшего ребенка из салона, уволили
В Рязанской филармонии исполнят хиты мировых мюзиклов
Завершился опрос об изменении маршрута троллейбуса №1 в Рязани
Рязанские эсктремалы покорили Оку стоя на SUP-досках