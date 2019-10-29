Трагедия в Рязанской области: понадеявшись друг на друга, родители оставили детей в огне

В ночь на 27 октября в селе Сановка Шиловского района на месте сгоревшего жилого дома пожарные обнаружили тела троих малолетних детей. Старшей девочке Василисе было четыре годика, младшей Варваре несколько месяцев, и их братику Егору - полтора года. Их мама - 29-летняя Светлана благополучно спаслась.

Шиловский межрайонный следственный отдел тут же возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель рязанского Следственного комитета Владимир Никешкин взял расследование дела под личный контроль.

Дом полностью уничтожен огнемФото: Александр ЕФАНОВ

ПОХОЖЕ НА ПОДЖОГ

Светлана Ленцова (фамилия изменена - Ред.) последние годы нигде не работала. Жила на декретные да на деньги матери. Бабушке приходилось кормить не только великовозрастную дочь с внуками, но и 33-летнего зятя Ивана, только недавно в очередной раз освободившегося из колонии. Отбывал мужчина за мошенничество и хранение наркотиков. Во время одной из его отсидок Светлана с Иваном и поженились. Прямо в колонии. К слову, и сама женщина тоже имела когда-то проблемы с законом, и тоже по наркотической статье.

Все дети спали на втором этаже, но спаслись только двое.Фото: Александр ЕФАНОВ

Как говорят местные жители, дом на улице Святозерской был добротным, с крепким срубом. Это видно даже после пожара. Когда-то его купила и подарила Светлане ее бабушка. Прописана женщина была в Рязани, но в последнее время жила в Сановке. В этот раз к ней на выходные с двумя своими детьми - трех и пяти лет, приехала подруга Татьяна. Чем занимались все это время женщины с пятью детьми на двоих да бывшим заключенным, сейчас выясняет следствие, но сообщение о пожаре поступило в МЧС в воскресенье ровно в 1:27.

Дом тушили более 30 человек, но отстоять не удалось.Фото: Александр ЕФАНОВ

— Вроде бы как со входа все началось, — рассказывает сосед пострадавших Николай. — Говорят, что от сигареты. Но это сколько разгораться должно... часа два, наверное. Но дом очень быстро вспыхнул. Такое ощущение, что был поджог.

Женщины с детьми находились на втором этаже. Когда дом загорелся, подруга Татьяна выбросила своих детей через окно на улицу, потом спрыгнула сама, Светлана же якобы побежала в зал (первый этаж - Ред.) и вылезла в окно.

Вокруг пожарища разбросаны детские вещи и коляски.Фото: Александр ЕФАНОВ

— Ей бы за детьми бежать. Всех бы в окно перекидали вдвоем, — говорит соседка Елена. — У Татьяны-то дети живы, у пацана только синяк на плече, у девчонки щека ободрана, но они живы. А эта [Светлана] могла элементарно вернуться наверх и взять детей. Ну какая это мать? Свою задницу выкинула в окно, а дети погибли.

— Муж ее, выходит, тоже спасся?

— А он тут был? Да как бы не он поджег дом. Они все голышом, дети без штанов, а он разодетый пришел. Весь в ботиночках, толстовочках, брючках. Холененький такой. Дом горит, мы тут бегаем. Эта [Светлана] в истерике падает, ну она артистка та еще, конечно. А Иван только минут через 20 объявился.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Фото: Александр ЕФАНОВ

«Я НОЧУЮ С МАМОЙ»

По словам местных, отец и мать детей в ту ночь были в неадекватном состоянии. Может, из-за шока от гибели детей, может, еще по какой причине, но говорят, что Иван не сразу вспомнил свое отчество, а Светлана только и твердила, что ее дети находятся у какой-то тети Тани.

— Факт употребления родителями наркотических веществ пока достоверно не установлен. Результаты освидетельствования еще не получены, — комментирует и. о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального СК Ольга Суркова. — В настоящее время мужчина задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Исходя из его показаний и не только, в тот вечер он курил на террасе и окурок упал. От этого, возможно, произошло возгорание. Но этого утверждать нельзя, пока не появятся результаты экспертизы.

Соседи принесли к месту гибели детей игрушки и сладости.Фото: Александр ЕФАНОВ

Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, семья находилась на контроле у соцработников, но никаких претензий к ним не было.

— В шесть утра меня разбудили, рассказали о трагедии, — говорит Екатерина Борисовна. — Сразу проверили, как сработала система органов профилактики. Соцработники были дома у них: там все чистенько, дети ухоженные, все привитые - проблем не было. Все понимают, что это только благодаря бабушке. Мама была трезвой, никаких претензий к ней.

Дом №59д по улице Святозерской с дороги больше не видно.Фото: Александр ЕФАНОВ

— А вообще родители были разведены, но сожительствовали. Старшая девочка жила с бабушкой в Шилове, — продолжает омбудсмен. — Она водила ее в садик, а в субботу ребенок захотел побыть с мамой. Бабушка потом хотела забрать ее, но внучка отказалась: «Я ночую с мамой». Однозначно, они непорядочные люди. У них там пятеро детей было в доме... А там, видимо, курили-пили. Та [Татьяна] хоть вытащила своих детей. Потом за ней приехал ее отец, всыпал ей и увез.

Детский мячик только оплавилсяФото: Александр ЕФАНОВ

Во время расследования уголовного дела следователям придется установить не только причину возгорания, но и как так получилось, что одна женщина смогла спасти своих детей, а другая вместе с мужем нет. По их словам, там якобы слишком быстро все начало развиваться, и они не смогли попасть в помещение, где находились дети. Пока искали друг друга, каждый думал, что другой в этот момент спасает детей. А дальше якобы не было никакой возможности. Но, повторимся, все показания фигурантов дела будут проверяться неоднократно.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В августе 2018 года во время пожара в жилом доме поселка Чучково погибла годовалая девочка. Пятерым детям, старшему из которых 10 лет, удалось спастись, выпрыгнув из окна. По данным следствия, дети баловались спичками, а родителей на момент возгорания в доме не оказалось.