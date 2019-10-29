Ранее судимый отец погибших на пожаре детей задержан
Отец погибших на пожаре в Шиловском районе детей задержан. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.
— Факт употребления родителями наркотических веществ пока достоверно не установлен. Результаты освидетельствования еще не получены, — комментирует и. о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального СК Ольга Суркова. — В настоящее время отец детей задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Исходя из его показаний и не только, в тот вечер он курил на террасе и окурок упал. От этого, возможно, произошло возгорание. Но этого утверждать нельзя, пока не появятся результаты экспертизы.
Напомним, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина женился на матери своих детей, отбывая наказание в колонии. Сейчас они в разводе, но продолжают сожительствовать (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Трагедия в Рязанской области: понадеявшись друг на друга, родители оставили детей в огне
Четырехлетняя Василиса жила с бабушкой, но на выходные попросилась к маме. В ночь на воскресенье она погибла на пожаре вместе с младшими сестренкой и братиком (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU