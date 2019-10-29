2019-10-29T12:38:58+03:00
Происшествия

Ранее судимый отец погибших на пожаре детей задержан

Следователи Шиловского МСО выйдут в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения
Александр ЕФАНОВ
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Фото: страница Светланы в одноклассниках.Фото: страница Светланы в одноклассниках.
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Отец погибших на пожаре в Шиловском районе детей задержан. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— Факт употребления родителями наркотических веществ пока достоверно не установлен. Результаты освидетельствования еще не получены, — комментирует и. о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального СК Ольга Суркова. — В настоящее время отец детей задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Исходя из его показаний и не только, в тот вечер он курил на террасе и окурок упал. От этого, возможно, произошло возгорание. Но этого утверждать нельзя, пока не появятся результаты экспертизы.

Напомним, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина женился на матери своих детей, отбывая наказание в колонии. Сейчас они в разводе, но продолжают сожительствовать (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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