Ранее судимый отец погибших на пожаре детей задержан

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-29T12:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Отец погибших на пожаре в Шиловском районе детей задержан. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— Факт употребления родителями наркотических веществ пока достоверно не установлен. Результаты освидетельствования еще не получены, — комментирует и. о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального СК Ольга Суркова. — В настоящее время отец детей задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Исходя из его показаний и не только, в тот вечер он курил на террасе и окурок упал. От этого, возможно, произошло возгорание. Но этого утверждать нельзя, пока не появятся результаты экспертизы.

Напомним, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина женился на матери своих детей, отбывая наказание в колонии. Сейчас они в разводе, но продолжают сожительствовать (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Трагедия в Рязанской области: понадеявшись друг на друга, родители оставили детей в огне

Четырехлетняя Василиса жила с бабушкой, но на выходные попросилась к маме. В ночь на воскресенье она погибла на пожаре вместе с младшими сестренкой и братиком (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU