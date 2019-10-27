2019-10-27T12:10:09+03:00
Происшествия

Родители погибших в селе Сановка детей на момент пожара были дома

Они и их знакомая с двумя детьми успели спастись, а трое малышей остались в огне
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: СУ СКР по Рязанской области.Фото: СУ СКР по Рязанской области.
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Прокуратура Рязанской области рассказала подробности гибели трех детей в селе Сановка и организовала собственную проверку. Трагедия произошла глубокой ночью 27 октября: сгорел дотла двухэтажный деревянный дом.

Как оказалось, родители малышей (старшей – 4, младшему не было и 1 года) в момент возгорания находились дома. Они, а также их знакомая и двое ее детей, успели спастись.

Известно, что семья проживала не в Сановке, а в Рязани. Выясняется, были ли она неблагополучной, состояла ли на учете в органах системы профилактики и так далее. Причины возгорания специалисты также пока устанавливают.

Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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