Родители погибших в селе Сановка детей на момент пожара были дома
Прокуратура Рязанской области рассказала подробности гибели трех детей в селе Сановка и организовала собственную проверку. Трагедия произошла глубокой ночью 27 октября: сгорел дотла двухэтажный деревянный дом.
Как оказалось, родители малышей (старшей – 4, младшему не было и 1 года) в момент возгорания находились дома. Они, а также их знакомая и двое ее детей, успели спастись.
Известно, что семья проживала не в Сановке, а в Рязани. Выясняется, были ли она неблагополучной, состояла ли на учете в органах системы профилактики и так далее. Причины возгорания специалисты также пока устанавливают.
Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
ИСТОЧНИК KP.RU