Появилось видео с места гибели трех детей в Рязанской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-27T11:30:53+03:00

На месте сгоревшего жилого дома, где обнаружили тела, работают следователи и пожарные

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Следственный комитет опубликовал видео с места ужасной трагедии в Рязанской области. В селе Сановка Шиловского района ночью сгорел двухэтажный деревянный дом, а на пожарище обнаружили тела трех погибших. Все они – дети не старше 4 лет:

- девочка 2015 г.р.;

- девочка 2019 г.р.;

- мальчик 2018 г.р.

В ролике показана работа сотрудников СК. К следователям и криминалисту в Сановке, напомним, присоединился руководитель областного следственного управления Владимир Никешкин. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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ИСТОЧНИК KP.RU