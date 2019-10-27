На пожаре в Рязанской области погибли трое детей
В селе Сановка Шиловского района после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела троих детей. Это годовалый мальчик, а также две его сестренки, одной из которых 4, а другой не исполнилось и 1 года.
Местный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Вместе со следователями и следователем-криминалистом в Сановке работает руководитель областного СУ СКР Владимир Никешкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают свидетелей и проводят другие следственные действия. Расследование поставлено руководством областного СУ СКР на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU