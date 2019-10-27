2019-10-27T11:10:00+03:00
Происшествия

На пожаре в Рязанской области погибли трое детей

В село Сановка, где произошла трагедия, выехал руководитель областного СУ СКР Владимир Никешкин
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Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
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В селе Сановка Шиловского района после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела троих детей. Это годовалый мальчик, а также две его сестренки, одной из которых 4, а другой не исполнилось и 1 года.

Местный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Вместе со следователями и следователем-криминалистом в Сановке работает руководитель областного СУ СКР Владимир Никешкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают и опрашивают свидетелей и проводят другие следственные действия. Расследование поставлено руководством областного СУ СКР на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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