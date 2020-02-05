Дело мошенницы, обманувшей трех рязанок на 1,6 млн рублей, передали в суд
Рязанские полицейские направили в суд уголовное дело 38-летней жительницы Самары, которую обвиняют в серии крупных мошенничеств.
Как рассказывали позже следователям потерпевшие, к ним на улицах Рязани подходила незнакомая женщина и представлялась работницей банка. Она говорила о грядущей кампании по обмену денежных купюр на банкноты нового образца, и предлагала помощь в обмене денег. Мошенница сопровождала рязанок до квартир или банкомата, где они отдавали свои сбережения «банкирше». Незнакомка брала деньги и, пообещав вскоре вернуться с купюрами нового образца, скрывалась.
Установлено, что таким способом 83-летняя рязанка лишилась 325 тысяч рублей, 79-летняя пенсионерка – 565 тысяч рублей, а у 77-летней рязанки пропали 750 тысяч рублей.
Во время предварительного следствия мошенница возместила ущерб всем трем пострадавшим. Так получилось, что в момент задержания у женщины были все эти деньги. И не только эти (читать подробнее). Осталось дождаться решения суда.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанской мошеннице, обманувшей знакомых на 8 миллионов, отложили тюремный срок
Все дело в детях (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU