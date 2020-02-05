Дело мошенницы, обманувшей трех рязанок на 1,6 млн рублей, передали в суд

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:17:22+03:00

Во всех случаях пострадавшими оказались пенсионерки. Старушки без опасений передавали незнакомке от 325 до 750 тысяч рублей

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Рязанские полицейские направили в суд уголовное дело 38-летней жительницы Самары, которую обвиняют в серии крупных мошенничеств.

Как рассказывали позже следователям потерпевшие, к ним на улицах Рязани подходила незнакомая женщина и представлялась работницей банка. Она говорила о грядущей кампании по обмену денежных купюр на банкноты нового образца, и предлагала помощь в обмене денег. Мошенница сопровождала рязанок до квартир или банкомата, где они отдавали свои сбережения «банкирше». Незнакомка брала деньги и, пообещав вскоре вернуться с купюрами нового образца, скрывалась.

Установлено, что таким способом 83-летняя рязанка лишилась 325 тысяч рублей, 79-летняя пенсионерка – 565 тысяч рублей, а у 77-летней рязанки пропали 750 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия мошенница возместила ущерб всем трем пострадавшим. Так получилось, что в момент задержания у женщины были все эти деньги. И не только эти (читать подробнее). Осталось дождаться решения суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU