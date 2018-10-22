Рязанской мошеннице отложили тюремный срок из-за детей
Советский районный суд вынес приговор рязанке Х., обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.
Женщина рассказала знакомым, что у подконтрольной ей фирмы якобы есть договор с ТУ Росимущество о продаже с торгов нежилого помещения в Рязани. При этом в реальности никаких прав на сделку у женщины не было.
Знакомые, решившие купить недвижимость, перевели на расчетный счет фирмы задаток для участия в торгах – 8 млн. рублей. Позже Х. эти деньги похитила.
Суд назначил наказание – 4 года лишения свободы. Однако поскольку у осужденной трое несовершеннолетних детей, отбывать срок она отправится, когда младшему исполнится 14 лет.