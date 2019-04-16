У трех рязанских бабушек мошенница выманила 1,5 миллиона

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-16T15:30:29+03:00

Все женщины отдавали деньги добровольно, а в себя приходили лишь спустя время

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В полицию Рязани обратилась 78-летняя женщина – у нее похитили 570 тысяч рублей. Вернее, деньги пенсионерка отдала сама, сообщает пресс-служба региональной полиции.

На рынке к бабушке подошла незнакомка и, представившись дальней родственницей, завела разговор. Жалуясь на жизнь, она уговорила бабулю дать ей в долг крупную сумму – за деньгами обе они и сходили к рязанке домой. Только спустя время до пенсионерки дошло, что это был обман.

Получив словесный портрет, оперативники прошли по маршруту рынок-дом, и нашли камеру видеонаблюдения – на записи сохранились кадры того момента, когда мошенница, уже с деньгами, садится в машину.

А буквально через несколько дней этот автомобиль попал на камеры фиксации нарушений правил ПДД. Полицейские остановили машину, за рулем которой оказалась сама псевдо-родственница – 37-летняя жительница Самары. Деньги были при ней – причем сразу более 5 миллионов рублей в разной валюте. Нашли в авто и ювелирные изделия.

Выяснилось, что дама причастна еще к двум аналогичным случаям: рязанки 77 и 83 лет отдали ей в сумме более миллиона рублей. Опыт у задержанной оказался богатый – ее уже не раз судили за серии мошенничеств в других регионах страны.

Сейчас возбуждены уголовные дела, женщина арестована.

ИСТОЧНИК KP.RU