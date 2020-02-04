Рязанец, убивший женщину одним ударом в селезенку, получил 8 лет

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:59:55+03:00

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Суд приговорил жителя Сараевского района к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчину обвиняли в избиении своей сожительницы, которая умерла, в том числе, от разрыва селезенки.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2019 года в Сараевской ЦРБ от разрыва селезенки и внутреннего кровотечения скончалась жительница села Витуши.

Установлено, что в ночь на 17 сентября женщина не ночевала дома, а находилась у родственников в соседнем селе. Утром, когда вернулась, ее сожитель поинтересовался, где она была. Женщина отвечать не стала, лишь еще спросила денег на вино. Во время конфликта, мужчина подошел к ней и один раз ударил кулаком в туловище (читать подробнее).

Расследовали дело в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области. Обвиняемый сразу во всем признался и активно помогал следствию в раскрытии дела.

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По данным следствия, он забил до смерти мужчину. Но не все заседатели согласились с этими выводами (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU