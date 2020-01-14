Присяжные оправдали рязанца, обвиняемого в убийстве человека
Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего Смелякова, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба райсуда.
Известно, что когда Смелякову предъявили в обвинение в гибели мужчины, он через защитника ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей.
23 декабря коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, посчитав, что органам предварительного следствия не удалось доказать его причастность к преступлению.
Отметим, что при вынесении вердикта голоса присяжных разделились поровну. Согласно УПК РФ, в таком случае судья принимает наиболее благоприятный ответ для подсудимого.
13 января суд вынес оправдательный приговор и Смелякова освободили из-под стражи в зале суда. Сейчас он имеет право на реабилитацию.
Как сообщили «Комсомолке» в областной прокуратуре, в настоящее время приговор находится на изучении. У прокуроров есть десять дней на обжалование приговора, который пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU