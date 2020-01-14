Присяжные оправдали рязанца, обвиняемого в убийстве человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:46:18+03:00

По данным следствия, он забил до смерти мужчину. Но не все заседатели согласились с этими выводами

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Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего Смелякова, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба райсуда.

Известно, что когда Смелякову предъявили в обвинение в гибели мужчины, он через защитника ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей.

23 декабря коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, посчитав, что органам предварительного следствия не удалось доказать его причастность к преступлению.

Отметим, что при вынесении вердикта голоса присяжных разделились поровну. Согласно УПК РФ, в таком случае судья принимает наиболее благоприятный ответ для подсудимого.

13 января суд вынес оправдательный приговор и Смелякова освободили из-под стражи в зале суда. Сейчас он имеет право на реабилитацию.

Как сообщили «Комсомолке» в областной прокуратуре, в настоящее время приговор находится на изучении. У прокуроров есть десять дней на обжалование приговора, который пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU