Рязанец, убивший женщину одним ударом в селезенку, предстанет перед судом

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:14:30+03:00

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Сараевского района, обвиняемого в гибели своей 42-летней сожительницы. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2019 года в Сараевской ЦРБ от разрыва селезенки и внутреннего кровотечения скончалась жительница села Витуши.

Установлено, что в ночь на 17 сентября женщина не ночевала дома, а находилась у родственников в соседнем селе. Утром, когда вернулась, ее сожитель поинтересовался, где она была. Женщина отвечать не стала, лишь еще спросила денег на вино. Во время конфликта, мужчина подошел к ней и один раз ударил кулаком в туловище (читать подробнее).

— В больницу потерпевшую доставили практически в коме, и ночью она умирает в хирургическом отделении, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Обвиняемый сразу во все признался и раскаялся. 15 января прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направляется в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU