В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса
С последние дни января по телефону горячей линии рязанского Роспотребнадзора поступило три обращения по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служб ведомства.
Кроме того, санитарные врачи рассмотрели четыре обращения по профилактике гриппа и ОРВИ, два – по профилактике внебольничной пневмонии и одно по профилактике педикулеза.
Напомним, 1 февраля сообщалось, что в Рязанской области эпидемиологическая ситуация стабильная а регион полностью обеспечен диагностической тест-системой, которая позволит быстро выявить новый коронавирус (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU