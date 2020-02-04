2020-02-04T09:37:33+03:00
Здоровье

В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса

В регионе эпидемиологическая ситуация остается стабильной, специалисты полностью обеспечены диагностической тест-системой
Яков РЫКОВ
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В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса.В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С последние дни января по телефону горячей линии рязанского Роспотребнадзора поступило три обращения по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служб ведомства.

Кроме того, санитарные врачи рассмотрели четыре обращения по профилактике гриппа и ОРВИ, два – по профилактике внебольничной пневмонии и одно по профилактике педикулеза.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что в Рязанской области эпидемиологическая ситуация стабильная а регион полностью обеспечен диагностической тест-системой, которая позволит быстро выявить новый коронавирус (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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